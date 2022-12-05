«Факел» арендовал Якимова у «Краснодара»

Воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов пополнил состав «Факела». Об этом воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможным правом выкупа.

В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в шести матчах за основную команду и сделал одну результативную передачу. Контракт Якимова с «Краснодаром» истекает летом 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 17 туров.