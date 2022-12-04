Агент игрока «Сочи» Дркушича: «Бердыев произвел на него хорошее впечатление»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий услуги игрока «Сочи» Вани Дркушича, поделился впечатлениями от встречи игрока с Курбаном Бердыевым.

«Мы поговорили с Ваней о встрече с новым тренером. Бердыев произвел на него хорошее впечатление. Он много о нем слышал ранее, особенно от других футболистов. Говорят, Курбан Бердыев умеет развивать молодых игроков, что как раз подходит Дркушичу. Думаю, ему будет полезно поработать под руководством этого тренера», — сказал Ратковица в интервью «РБ Спорт».

В сезоне 2022/2023 Ваня Дркушич сыграл 20 матчей за клуб «Сочи», в которых набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Во второй половине сезона «Сочи» будет руководить тренер Курбан Бердыев.