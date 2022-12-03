​Экс-жену Глушакова избил её бывший

Бывшая супруга известного российского футболиста Дениса Глушакова, Дарья, была избита. О случившемся рассказывает телеграм-канал Baza.

Всё случилось вечером 23 ноября в отеле «Лотте Плаза», где Дарья проводила время со своим возлюбленным. Об этом узнал бывший ухажёр девушки Геннадий Удуян. Он якобы приехал в отель, чтобы разобраться с молодым человеком Дарьи, но при этом досталось самой девушке. У Дарьи было диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, что развод Дениса Глушакова и Дарьи несколько лет назад проходил скандально. В прессе то и дело всплывали какие-то грязные детали – например, телефонные звонки футболиста с угрозами.