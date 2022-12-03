Баженов: «Прогресс Литвинова виден в каждом матче»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил игру полузащитника «красно-белых» Руслана Литвинова.

«Кого из спартаковской молодежи я бы выделил? По фамилиям, конечно, не хотел бы выделять. Но на данном этапе отметил бы Руслана Литвинова. Виден его прогресс в каждом матче», — приводит слова Баженова Rusfootball.

При этом функционер заявил, что в «Спартаке» очень многие молодые футболисты сейчас прогрессируют.

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.