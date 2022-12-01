Внучка Ельцина рассталась со Смоловым

За романом футболиста Фёдора Смолова и внучки Бориса Ельцина, Марией Юмашевой, следили тысячи фанатов.. Ходили слухи, что дело идет к браку, однако отношения Фёдора и Марии не смогли продержаться и трех лет.

Спортсмен сблизился с наследницей бывшего президента страны в тот момент, когда ей было всего 17 лет. В тот момент известному игроку было уже 29 лет. Ребят часто замечали в одной компании на мероприятиях, а в 2020 году Смолов и Юмашева перестали скрывать свои отношения.

Все это время в Сети всплывала информация о том, что отношения ведут к свадьбе. Но неожиданно всех удивила информация о распаде пары.

А ведь еще недавно Смолов уверял, что у них с Марией все хорошо. Дескать, его девушка разрешала ему даже посещать стриптиз-клубы. «Против ли девушка? Она не против. Мы вместе там были. Иногда без нее хожу. Есть ли ревность? К кому? К той, что на шесте вертится? Нет. Она понимает, как я там время провожу. Очень культурно», - признавался на интервью Анастасии Ивлеевой Фёдор.

Telegram-канал «За кадром РПЛ» не сообщает, что стало причиной расставания звездной пары. Известно лишь то, что Мария удалила совместные снимки с бывшим парнем. Кроме того, ряд источников уже сообщил о том, что девушка нашла себе нового возлюбленного. Пресса отмечает, что новый парень Марии – эффектный бородатый брюнет, который совсем не похож на футболиста столичного «Динамо».

Судя по всему, Фёдор снова последует своему принципу, согласно которому говорил, что «женщины в целом только мешают, и все проблемы исключительно из-за них».