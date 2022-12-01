​Гладилин: «Спартак» больше пострадал от дисквалификации, чем «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решения, связанные с наказанием за драку, которую устроили футболисты московского «Спартака» и питерского «Зенита» под конец кубкового матча. Он считает, что наказания скажутся на ходе чемпионата после его возобновления, а также на интриге первенства - по мнению Гладилина, «Спартак» ослаблен больше «Зенита» в результате произошедшего.

- У «Зенита» более мощная обойма игроков, так что москвичи пострадали больше, - цитирует слова экс-футболиста издание «Рейтинг Букмекеров».

Чемпионат России возобновится третьего марта.