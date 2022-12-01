Карпин дал совет Пиняеву

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в номинации «Первая пятёрка», эта награда вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года. В тройку вошли Константин Тюкавин и Руслан Литвинов.

«Если Пиняева признали лучшим молодым игроком РПЛ, значит все заслуженно. Какой бы дал главный совет? Продолжать прогрессировать», — цитирует Карпина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 18-летний футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив четыре голевые передачи.