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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черданцев назвал Литвинова лучшим молодым футболистом РПЛ

01 Декабря 2022 • 14:42 Комментировать

Известный комментатор Георгий Черданцев объяснил свой выбор в голосовании за премию «Первая пятёрка».

«Почему я выбрал Литвинова, а не Пиняева? Команда «Спартак» занимает второе место и находится выше в турнирной таблице, чем «Крылья Советов». Литвинов был одним из тех, кто помог добиться результата», — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что Литвинов уже стал игроком стартового состава сборной России, это является очень большим достижением.

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Георгий Черданцев Сергей Пиняев Руслан Литвинов
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