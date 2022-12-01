Стало известно, сколько петербургский «Зенит» выручит за своего нападающего Юри Алберто, который в данный момент выступает на правах аренды за «Коринтианс». По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «сине-бело-голубые» получат от бразильского клуба около 10 миллионов ево компенсации, а также 5% от перепродажи.

Напомним, Алберто перебрался в «Зенит» летом 2021 года из «Интернасьонала». Тогда команда Сергея Семака заплатила за нападающего 25 миллионов евро.

Спустя всего один сезон в футболке «сине-бело-голубых», 21-летний Алберто изъявил желание вернуться на родину, после чего отправился в аренду в «Коринтианс».