Ринат Билялетдинов рассказал, какие команды РПЛ удивили его в первой части сезона

Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос, какие команды удивили его в первой половине сезона РПЛ.

«Со знаком минус в этой части сезона удивили «Локомотив» и «Сочи». Остальные команды хорошо выступили. Удивил «Оренбург», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

По словам специалиста, он считал, что после двух крупных поражений от «Локомотива» и «Зенит» оренбургскую команду ждет провал, но подопечные Марцела Лички всех впечатлили.

После 17 туров «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков. «Сочи» располагается на девятом месте, имея в активе также 25 очков, а «железнодорожники» идут на 14-й позиции, у них на счету 13 баллов.