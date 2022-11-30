«Фенербахче» не заинтересован в подписании Роши из ЦСКА

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки высказался о возможном переходе защитника ЦСКА Виллиана Роши в турецкий клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что наставник «Фенербахче» Жорже Жезуш звонил игроку «армейского» клуба.

«Неправда, что Жорже Жезуш провел телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником», — приводит слова Баки «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом. Помимо этого, Роша сыграл в четырех встречах Фонбет Кубка России, где также забил один гол.