​Агент Азмуна ответил на вопрос о возможном трансфере в «Сочи»

Ходят слухи о том, что нападающий Сердар Азмун, который сейчас представляет «Байер», входит в сферу интересов «Сочи». Комментарий на этот счёт дал агент Арманд Дурн, работающий с иранским футболистом.

«Когда «Сочи» действительно заинтересуется Сердаром, они могут позвонить нам напрямую и сделать предложение, без проблем. Но сейчас Сердар - игрок «Байера», и он не собирается покидать клуб», - высказался Дурн, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что ранее Сердар Азмун уже выступал в России за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».

В «Байер» 27-летний Сердар Азмун перебрался в начале 2022 календарного года. В 22 матчах за немецкую команду нападающий сборной Ирана забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.