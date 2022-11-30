Стало известно, когда футболисты «Факела» выйдут из отпуска

«Факел» выйдет из отпуска 10 января 2023 года, об этом сообщает официальный телеграм-канал воронежского клуба.

Отмечается, что 11 января игрокам предстоит пройти медосмотр, а уже на следующий день команда отправится на первый сбор. Подробная информация о сборах будет объявлена позже.

«Факел» ушел на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров. Возобновление РПЛ запланировано на начало марта 2023 года.

В рамках Фонбет Кубка России воронежская команда не смогла добыть ни одного очка на групповом этапе и покинула турнир.