​В «Зените» отреагировали на слухи о нежелании пересекаться со «Спартаком» в ОАЭ

«Зенит» отказался принимать участие в зимнем турнире РПЛ, который пройдёт в ОАЭ. Пошли слухи о том, что питерцы приняли такое решение из-за нежелания пересекаться со «Спартаком» - в концовке недавнего кубкового матча между футболистами команд произошла массовая драка.

Комментарий по поводу появившихся слухов дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

«Новость о том, что мы не поедем на предсезонный турнир из-за стычки игроков «Зенита» и «Спартака», не соответствует действительности. Причина - место проведения: не Дубай, а Абу-Даби», - сказал Медведев, чьи слова приводит sport24.

Отметим, что драку футболистов «Зенита» и «Спартака» будут рассматривать ЭСК и КДК РФС. Ряд футболистов могут столкнуться с серьёзными санкциями.