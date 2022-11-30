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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Зените» отреагировали на слухи о нежелании пересекаться со «Спартаком» в ОАЭ

30 Ноября 2022 • 14:21 Комментировать

«Зенит» отказался принимать участие в зимнем турнире РПЛ, который пройдёт в ОАЭ. Пошли слухи о том, что питерцы приняли такое решение из-за нежелания пересекаться со «Спартаком» - в концовке недавнего кубкового матча между футболистами команд произошла массовая драка.

Комментарий по поводу появившихся слухов дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора «Зенита».

«Новость о том, что мы не поедем на предсезонный турнир из-за стычки игроков «Зенита» и «Спартака», не соответствует действительности. Причина - место проведения: не Дубай, а Абу-Даби», - сказал Медведев, чьи слова приводит sport24.

Отметим, что драку футболистов «Зенита» и «Спартака» будут рассматривать ЭСК и КДК РФС. Ряд футболистов могут столкнуться с серьёзными санкциями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Медведев
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