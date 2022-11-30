Агент высказался о возможном возвращении Сильянова в «Локомотив»

Футбольный агент Вадим Шпинев, который представляет интересы защитника «Ростова» Александра Сильянова, высказался о возможном досрочном возвращении игрока в столичный «Локомотив». За команду Валерия Карпина 21-летний футболист выступает на правах аренды.

«Есть договор между клубами сроком на один сезон. У «Ростова» есть право выкупа по итогам сезона. На мой взгляд, некорректно муссировать все эти слухи», - цитирует агента «Спорт-экспресс».

Ранее «Евро-Футбол.ру» поделился эксклюзивной информацией по трансферу Сильянова.

В текущем сезоне защитник сыграл 20 поединков за «Ростов», в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.