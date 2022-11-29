​Агент рассказал о состоянии спартаковца Чернова

Агент Вадим Шпинев, который работает с защитником «Спартака» Никитой Черновым, сказал несколько слов о состоянии своего клиента.

Напомним, что Никита Чернов травмировался в недавнем кубковом поединке против «Крыльев Советов».

«У Никиты Чернова в целом всё в порядке, серьёзных мышечных повреждений не обнаружено, спазм, микронадрыв. Сейчас пауза, восстановление и отпуск», - высказался Шпинев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

В сезоне 2022/2023 26-летний Никита Чернов провёл 19 матчей. В них защитник забил один гол – как раз в игре в Самаре, в которой он получил травму.

После первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.