Ганчаренко признан лучшим тренером года в Беларуси

Бывший наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко, ныне занимающий пост главного тренера екатеринбургского «Урала», признан лучшим тренером года в Беларуси. Об этом сообщается на официальном сайте клуба Премьер-лиги.

45-летний специалист выиграл эту награду в 11-й раз в своей карьере. Премию вручает Федерация футбола страны.

Стоит отметить, что с приходом Ганчаренко «Урал» сразу же преобразился. Команда из Екатеринбурга не проигрывает 11 матчей кряду.

После 17 туров Премьер-лиги подопечные Ганчаренко набрали 21 очко и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.