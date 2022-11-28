Алдонин выбрал двух лучших тренеров РПЛ в ноябре

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поведал о том, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги в ноябре. В разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» эксперт выделил кандидатуры двух специалистов – это Виктор Ганчаренко («Урал») и Валерий Карпин («Ростов»).

После 17 туров чемпионата России «Ростов» с 35 набранными баллами занимает третье место в турнирной таблице. На счету «Урала» 21 очко, команда находится на десятой строчке.

Напомним, что Российская премьер-лига ушла на зимний перерыв. Матчи турнира возобновятся в марте следующего года.