​Директор «Пари НН» ответил на вопрос о возможном назначении Овчинникова тренером

Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора «Пари НН», высказался на тему поиска клубом нового главного тренера.

Напомним, что недавно тренерское кресло в «Пари НН» покинул Михаил Галактионов – молодой тренер перебрался в «Локомотив».

«Когда назовём нового тренера? Скоро», - высказался Измайлов в ходе общения с журналистами после кубкового матча.

На лице Измайлова можно было «прочитать» удивление, когда его спросили, возглавит ли команду Сергей Овчинников.

«Вы, наверное, лучше меня знаете», - ответил функционер после паузы.

«До конца года точно объявим имя нового тренера. До конца новой недели, думаю, этого не произойдёт», - сказал директор клуба.