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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Директор «Пари НН» ответил на вопрос о возможном назначении Овчинникова тренером

27 Ноября 2022 • 21:52 Комментировать

Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора «Пари НН», высказался на тему поиска клубом нового главного тренера.

Напомним, что недавно тренерское кресло в «Пари НН» покинул Михаил Галактионов – молодой тренер перебрался в «Локомотив».

«Когда назовём нового тренера? Скоро», - высказался Измайлов в ходе общения с журналистами после кубкового матча.

На лице Измайлова можно было «прочитать» удивление, когда его спросили, возглавит ли команду Сергей Овчинников.

«Вы, наверное, лучше меня знаете», - ответил функционер после паузы.

«До конца года точно объявим имя нового тренера. До конца новой недели, думаю, этого не произойдёт», - сказал директор клуба.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Овчинников Равиль Измайлов Пари НН
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