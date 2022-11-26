Бабурин: «Дзюба сто процентов помог бы «Торпедо»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в столичный клуб.

«Как воспринял бы переход Дзюбы в «Торпедо»? Положительно — мы с ним хорошо дружим. Сто процентов помог бы команде», — передает слова Бабурина «Чемпионат».

При этом футболист отметил, что не общался с Дзюбой на тему возможного перехода, поэтому не знает о его желаниях.

Напомним, 34-летний форвард на данный момент является свободным агентом, он расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа 2022 года.

Ранее президент «Сочи» заявил, что Дзюбы в команде не будет. Помимо этого, сообщалось, что услуги нападающего были предложены «Краснодару», но «быки» не стали рассматривать возможность подписания игрока.