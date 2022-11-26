Руководство «Локомотива» готово усилять состав под нового тренера Михаила Галактионова уже в зимнем трансферном окне.

По информации сетевого издания«Евро-Футбол.Ру», «железнодорожники» заинтересованы в приобретении полузащитника «Ахмата» Антона Швеца.

Хавбек выступает за грозненский коллектив с 2017 года, проведя в нынешнем сезоне 20 матчей в рамках всех состязаний, забив два гола при одной результативной передаче. Напомним, что «Локомотив» после первой половины сезона занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в то время как «Ахмат» находится на шестой строчке.