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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Карпин — один из лучших тренеров в России»

25 Ноября 2022 • 20:49 Комментировать

Бывший форвард «Спартака» Ари Феррейра поделился мнением о работе главного тренера сборной России и «Ростова» Валерий Карпина.

«Валерий Карпин — один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в «Ростове» — топ, потрясающий результат», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, бразилец выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год, а Карпин дважды был главным тренером «красно-белых» (2009-2012, 2012-2014).

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Сборная России Ари Феррейра
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