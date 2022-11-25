Ари: «Карпин — один из лучших тренеров в России»

Бывший форвард «Спартака» Ари Феррейра поделился мнением о работе главного тренера сборной России и «Ростова» Валерий Карпина.

«Валерий Карпин — один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в «Ростове» — топ, потрясающий результат», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Напомним, бразилец выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год, а Карпин дважды был главным тренером «красно-белых» (2009-2012, 2012-2014).

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 очков.