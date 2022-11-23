​Марин: «Сычевой вполне может стать лучшим бомбардиром в истории сборной России»

В ноябре нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, который делит с Куинси Промесом лидерство в гонке бомбардиров Премьер-лиги, дебютировал за сборную России. По мнению одноклубника Сычевого Джимми Марина, форвард имеет большое будущее в национальной команде. Марин верит, что 26-летний Сычевой способен замахнуться на рекорд Артёма Дзюбы по голам за сборную.

«Да, вполне сможет стать лучшим бомбардиром в истории сборной России и побить рекорд Артема. Надеюсь, у Владимира это получится!» - высказался Марин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В 15 матчах чемпионата России в сезоне 2022/2023 Владимир Сычевой записал на свой счёт 14 голов.