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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» оценили результат команды и работу Абаскаля

20 Ноября 2022 • 09:52 Комментировать

Гендиректор столичного «Спартака» Евгений Мележиков оценил выступление подопечных Гильермо Абаскаля в первой части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

По итогам 17 туров чемпионата России «народная команда» набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Напомним, что 33-летний Абаскаль занял пост наставника «красно-белых» в июне текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Мележиков Гильермо Абаскаль
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