В «Спартаке» оценили результат команды и работу Абаскаля

Гендиректор столичного «Спартака» Евгений Мележиков оценил выступление подопечных Гильермо Абаскаля в первой части сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги.

«Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

По итогам 17 туров чемпионата России «народная команда» набрала 36 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Напомним, что 33-летний Абаскаль занял пост наставника «красно-белых» в июне текущего года.