Генич: «Краснодару» стоит присмотреться к Слуцкому»

Комментатор Константин Генич советует руководству «Краснодара» присмотреться к Леониду Слуцкому. Специалист сейчас пребывает в статусе безработного после ухода из казанского «Рубина».

«Леонид Викторович подходит «Краснодару». Было бы логично клубу присмотреться к Слуцкому. Но нужно ли ему это - пока вопрос. Может быть, ему нужна пауза», - передает слова Константина «Спорт-экспресс».

Напомним, что на этой неделе Слуцкий покинул «Рубин» по собственному желанию.

«Краснодар» набрал 25 баллов после 17 туров Премьер-лиги. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.