Грушевский: «Федотов умело пользуется кнутом и пряником, он дотошный, но не зануда»

Известный шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский описал наставника «армейцев» Владимира Федотова.

«Тактик, психолог, педагог. Умело пользуется кнутом и пряником. Скрупулезный, дотошный. Но не зануда. Общаться с ним всегда интересно», — заявил Грушевский «Спорт-Экспрессу».

По словам эксперта, у Федотова большой жизненный опыт, хочется верить, что этот тренер надолго задержится в ЦСКА.

Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров.

В 2022 году «армейцам» осталось провести всего два матча в рамках Фонбет Кубка России — против «Урала» (22 ноября) и «Сочи» (26 ноября).