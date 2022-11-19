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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Грушевский: «Федотов умело пользуется кнутом и пряником, он дотошный, но не зануда»

19 Ноября 2022 • 18:58 Комментировать

Известный шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский описал наставника «армейцев» Владимира Федотова.

«Тактик, психолог, педагог. Умело пользуется кнутом и пряником. Скрупулезный, дотошный. Но не зануда. Общаться с ним всегда интересно», — заявил Грушевский «Спорт-Экспрессу».

По словам эксперта, у Федотова большой жизненный опыт, хочется верить, что этот тренер надолго задержится в ЦСКА.

Столичный клуб занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков после 17 туров.

В 2022 году «армейцам» осталось провести всего два матча в рамках Фонбет Кубка России — против «Урала» (22 ноября) и «Сочи» (26 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Михаил Грушевский Владимир Федотов
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