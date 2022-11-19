«Краснодар» отказался подписывать Дзюбу

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба, который сейчас находится в статусе свободного агента, был предложен «Краснодару». Однако руководство «быков» отказалось подписывать 34-летнего футболиста, об этом рапортуют журналисты «Чемпионата».

Дзюба минувшим летом покинул Российскую премьер-лигу и перебрался в турецкую Суперлигу, подписав контракт с «Адана Демирспор». Артём провел в этом клубе всего несколько месяцев, после чего расторг трудовое соглашение. На счету россиянина пять сыгранных матчей и один гол.

По итогам первой части сезона-2022/2023 «Краснодар» с 25 набранными баллами располагается на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.