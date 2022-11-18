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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Манчестер Юнайтед» срочно купит Мбаппе вместо Роналду, а Слуцкий возглавит команду из РПЛ – в главных слухах недели рубрика

18 Ноября 2022 • 17:01 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, какая судьба ждёт Криштиану Роналду, кого «Манчестер Юнайтед» планирует купить на место звёздного португальца, и где после ухода из «Рубина» продолжит карьеру Леонид Слуцкий. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Какая судьба ждёт Роналду

Криштиану Роналду несколько дней назад катком прошёлся по «Манчестер Юнайтед» в скандальном интервью. После столь серьёзного удара по своей репутации «красные дьяволы» закрыли двери перед Роналду – в клубе не ждут форварда после чемпионата мира. Более того, манкунианцы проконсультировались с юристами и теперь планируют подать на Криштиану в суд. Похоже, простым разрывом контракта эта история не закончится.

Между тем, СМИ активно перебирают варианты продолжения карьеры для Роналду. Поговаривают, что «ПСЖ» отказался от звёздного игрока, не видя его частью своего проекта. При этом Криштиану может перебраться в «Рому», где его хотел бы видеть Жозе Моуринью – португальскому тренеру, постоянно жалующемуся на кадровый дефицит, игрок такого класса не помешал бы. Также интерес к Роналду проявляет разбогатевший «Ньюкасл».

 

«Манчестер Юнайтед» срочно купит Мбаппе вместо Роналду

Вероятный уход Криштиану Роналду вынуждает «Манчестер Юнайтед» выходить на трансферный рынок в поисках нападающего. На неделе в прессе появилась информация о том, что «красные дьяволы» рассчитывают заполучить не кого-нибудь, а Килиана Мбаппе. Под это дело боссы гранда Английской премьер-лиги готовы выделить около 170 миллионов евро. Учитывая слухи о проблемах Мбаппе в «ПСЖ», переезд форварда на Туманный Альбион выглядит вполне реалистичным.

 

Условие возвращения Месси в «Барселону»

СМИ продолжают говорить о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Оно и понятно – действующий контракт звёздного аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Месси пока ничего не решил, отложив этот вопрос до завершения чемпионата мира. Поговаривают, что камбэк Лео на «Камп Ноу» реален, однако у аргентинского форварда есть условие. Так, Месси может вернуться в «Барсу», если главным тренером команды останется Хави Эрнандес. В случае смены рулевого Лионель в стан «сине-гранатовых» не вернётся.

 

Слуцкий возглавит команду из РПЛ

На днях Леонид Слуцкий покинул должность главного тренера «Рубина». По слухам, решение об отставке тренер принял после разговора на повышенных тонах с генеральным директором клуба Рустемом Саймановым. Разговор этот якобы состоялся после матча с «Енисеем», который завершился нулевой ничьей.

Есть информация, что следующим клубом Леонида Слуцкого станет «Краснодар». «Быки» как раз ищут нового рулевого, будучи недовольными восьмым местом команды в таблице Премьер-лиги после первой части сезона. Правда, на горизонте есть ещё один кандидат – Марцел Личка, который показывает хорошие результаты у руля «Оренбурга».

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ARTUR
18 Ноября 2022 в 17:14
МЮ хочет купить МБАПУ ))) очень сильно смеюсь от такой новости , потому избавясь от одного психа покупать за такие денжищи еще похлеще гомодрила могут только сумшедшие .
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