Андреев: «Оренбург» не хочет отпускать Личку в «Краснодар»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к Марцелу Лички.

«Да, «Краснодар» действительно хочет видеть у себя Марцела, это правда. Сейчас идет диалог. У нас нет желания отпускать его в «Краснодар», — приводит слова Андреева «РБ Спорт». Функционер отметил, что не хотелось бы расставаться со специалистом на половине пути.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» ведет переговоры с чешским тренером о продлении трудового соглашения.

Напомним, в СМИ появилась информация о возможном увольнении Александра Сторожука с поста главного тренера «Краснодара».