​Орлов: «Кто Захаряна в «Челси» звал?»

Известный комментатор Геннадий Орлов сказал несколько слов о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне. Напомним, что летом интерес к талантливому футболисту проявлял лондонский «Челси».

По мнению Орлова, информация о том, что «Челси» нужен Захарян, слишком преувеличена.

«Кто его в «Челси» звал? Я не слышал, чтобы тренер «Челси» сказал, что им очень нужен Захарян. Вы слышали такую фразу где-то?» - вопрошает Орлов. Комментатор считает, что эти разговоры являются результатом действий агентов.

Орлов не считает Захаряна выдающимся футболистом даже по меркам нынешней Российской премьер-лиги.

«Сейчас Захарян - средний игрок РПЛ, не выдающийся. Да - добротный, но ему ещё столько нужно работать над собой», - высказался Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В 20 матчах сезона 2022/2023 Арсен Захарян забил три гола.