Каким получился фильм, снятый о Валерии Карпине

С 17 ноября на платформе Окко можно будет посмотреть документальный фильм о главном тренере сборной России. «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» – именно так называется картина, снятая Натальей Билан при участии супруги тренера Дарьи Карпиной, выступившей в роли сопродюсера. Автор порталапосетил премьеру и готов рассказать, что ждёт зрителей.

Главный герой присутствовал на показе и сразу заявил, что фильм не видел и для него это будет такая же неожиданность, как и для всех. Понятно, всем бы хотелось, чтобы премьера фильма состоялась накануне матчей сборной России на чемпионате мира, но реальность диктует свои условия, и этому в фильме посвящено много времени. Карпин откровенно рассказывает о досаде из-за отстранения от стыковых матчей, но старается передать свою уверенность другим. Тема психологии чуть ли не центральная в этом фильме, про менталитет и выдержку Карпина говорят все, кто принимал в картине участие. Да и он сам отмечает, насколько это важно для достижения цели, и поругивает эпизодами молодое поколение.

Хочется отметить, что картина снята очень стильно. Хорошие переходы между кадрами, динамичный саундтрек, никакой затянутости. Авторы выбрали идеальный хронометраж, фильм не выглядит затянутым, чем часто грешат подобные работы. Во время монологов героев фоном проскакивают архивные кадры о детстве Карпина, его голах в Испании и семейных моментах. Хороши и эпизоды с тренировок «Ростова», где Карпин взаимодействует с командой. Даже жаль, что в телеверсии это будет зацензурировано, ведь именно такие моменты показывают, что Карпин живой человек, а не просто главный тренер. Порой несколько случайных кадров говорят о нём больше, чем долгий рассказ друзей и коллег.

А говорят о Карпине в фильме много – в создании работы приняло участие действительно больше людей, чем можно было бы ждать. О Валерии Георгиевиче рассказывают не только его мама, жена, Олег Романцев, Андрей Тихонов, Виктор Онопко, игроки «Ростова, но и многие другие, кого не совсем ожидаешь там увидеть. Символично, что единственный игрок сборной России, принявший участие в создании фильма, – это Дмитрий Баринов. Именно его Карпин считает наиболее похожим на себя. Жаль только, что в фильме нет кого-то из футболистов «Торпедо Армавир»: Валерий Карпин говорит, что для него это был важнейший тренерский опыт, было бы интересно через некоторое время послушать воспоминания членов той команды.

Чего не хватало, так это драматургии. О Карпине по большей части говорят хорошо, что неудивительно, но самые интересные моменты – когда проскакивает критика, пусть и совсем небольшая. Он всегда славился тем, что прекрасно умел выходить из непростых ситуаций, было бы интереснее чаще его в них ставить. Даже сам Карпин, иронизируя после фильма, назвал себя идеальным. К сожалению, авторы не решились раскрывать глубину личности, а показали его любимцем общественности. И это, конечно, правда, но ведь и любят Валерия Георгиевича в том числе за эту противоречивость, искренность и спортивную наглость.

Пример нехватки остроты родился сразу же после окончания фильма. В какой-то момент мама Валерия Георгиевича рассказывает, что он успокаивался только после нескольких кружек с обилием сахарного песка. Шокирующий факт, ведь в сборной и «Ростове» сахар, как известно, под запретом. Конечно, первый же вопрос был именно про этот отрывок, и Карпин не растерялся. «Мама говорит, что я любил сахар трескать? Ну если бы не трескал, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барселоне» или в «Манчестер Юнайтед». Но не оказалось рядом человека, который бы поправил. А так и курил, и виски пил. Иногда и пиво, но всё-таки больше виски», – ответил главный герой. Было бы интереснее, ответь он так в фильме? Конечно! А так зрители не увидят мощный спич.

Картину начали снимать в начале этого года, и у неё должна была быть другая концовка, счастливая или грустная, но, как уже было сказано, жизнь внесла свои коррективы. В результате это фильм не о большой победе главного тренера или его большой неудаче в сборной, а просто о нём. О Валерии Карпине, который, как и мы все, не знает, что будет дальше, но готов отдавать всего себя работе здесь и сейчас. И за этим интересно смотреть и на экране, и на футбольном поле.