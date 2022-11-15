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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ

15 Ноября 2022 • 21:53 Комментировать

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов перечислил лучших голкиперов первой части сезона РПЛ.

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что первое место отдаст Игорю Акинфееву, у которого вообще не было результативных ошибок, второй — Александр Селихов, ведь он регулярно выручает «Спартак», а замыкает тройку — Сергей Песьяков, он проводит хороший сезон в своей карьере за «Ростов».

Помимо этого, эксперт выразил поддержку вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, который, не смотря на свои ошибки, все равно демонстрирует высокий уровень.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Краснодар Игорь Акинфеев Владимир Габулов Сергей Песьяков Александр Селихов Матвей Сафонов
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