Габулов назвал лучших вратарей первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов перечислил лучших голкиперов первой части сезона РПЛ.

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что первое место отдаст Игорю Акинфееву, у которого вообще не было результативных ошибок, второй — Александр Селихов, ведь он регулярно выручает «Спартак», а замыкает тройку — Сергей Песьяков, он проводит хороший сезон в своей карьере за «Ростов».

Помимо этого, эксперт выразил поддержку вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову, который, не смотря на свои ошибки, все равно демонстрирует высокий уровень.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.