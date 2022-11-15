Камоцци назвал шесть игроков РПЛ, которые стали лучшими в первой части сезона

Футбольный агент Франко Камоцци заявил, каких игроков он считает лучшими по итогам первой половины сезона РПЛ. Функционер признался, что ему сложно выделить каких-то футболистов.

«В «Спартаке» лучшими были Соболев и Промес. Что касается остальных, то можно отметить Малкома и Дугласа Сантоса, Полоза и Уткина», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».

Куинси Промес вместе с Владимиром Сычевым являются лидерами снайперской гонки Российской премьер-лиги, оба форварда забили по 14 мячей за 17 минувших туров. Замыкает тройку лучших бомбардиров чемпионата Малком Филипе, на его счету 12 голов.