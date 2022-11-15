Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выступление в первой части чемпионата РПЛ команд, обосновавшихся к зимнему перерыву на местах со второго по пятое, и их дальнейшие перспективы.

- «Динамо» хорошо выглядело в матче с ЦСКА. Я думаю, результат по игре. Концовка первой части сезона у «армейцев» явно не задалась. Сложно сказать, почему. Начало чемпионата было в их исполнении позитивное и обнадёживающее – они показывали хороший футбол и регулярно набирали очки. Неудачи в последних матчах подкосили шансы ЦСКА на попадание в тройку сильнейших. «Армейцы» не опустят рук, но мне кажется, что наверстать весной отставание от неё в шесть очков им будет не так-то просто. «Ростов» и «Спартак» смотрятся сейчас уверенно, да и «Динамо» набрало ход. Хотя, конечно, во время зимней паузы может много чего измениться. Неизвестно, что будет у команд с селекцией, – в настоящих условиях её проводить не так-то просто.

Что касается «Спартака», то он в целом выглядел на первом этапе сезона достаточно стабильно, что самое главное. Считаю, он по праву идёт на втором месте. Спартаковцы демонстрировали содержательную игру с большим количеством моментов – в том числе и в последнем матче с «Локомотивом». «Ростов» тоже набрал ход, это хорошая тренерская команда. Смогут ли они составить конкуренцию «Зениту»? Сомневаюсь, что питерцы упустят свой шестиочковый очков, но всё может быть, не исключена борьба за чемпионство до последнего тура.