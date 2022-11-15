Скопинцев - о праздновании гола: «Я подражаю Роналду»

Защитник столичного «Динамо» Дмитрий Скопинцев пообщался с представителями СМИ после победы над ЦСКА в московском дерби. Встреча состоялась в рамках 17-го тура Премьер-лиги и завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

Во время интервью Дмитрий высказался о своем голе. Он объяснил, почему отпраздновал его в стиле португальского нападающего Криштиану Роналду.

«Почему отпраздновали в стиле Криштиану? Это мой любимый с детства игрок. Подражаю ему, буду болеть за Португалию на ЧМ. Всегда рад, когда он забивает», - передает слова защитника «РБ Спорт».

По итогам 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в РПЛ.