Терехов считает, что «Сочи» является претендентом на топ-3 в РПЛ

Защитник «Сочи» Сергей Терехов ответил на вопрос, какое место может занять его команда по итогам сезона.

«Сочи» может претендовать и на топ-5, и на топ-3 РПЛ, так как мы — вице-чемпионы России. Впереди еще 13 туров, разыгрывается 39 очков. Все зависит от нас», — передаёт слова Терехова «Чемпионат».

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

«Сочи» завершил первый отрезок Российской премьер-лиги на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков за 17 туров.

При этом у южан осталось еще два матча в этом календарном году в Фонбет Кубке России, команда сыграет с «Торпедо» (22 ноября) и с ЦСКА (26 ноября).