Григорян: Молодые игроки «Спартака» вышли на новый уровень, а Зобнин проводит лучший сезон в карьере

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян оценил прогресс игроков «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, правление Абаскаля — это не только качественный результат, но это и тотальный рост игроков», — передает слова Григоряна «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что на хороший уровень вышли Данил Пруцев, Даниил Денисов и Даниил Хлусевич, Роман Зобнин вообще проводит лучший сезон в карьере, а Георгий Джикия показал, что умеет делать первый пас.

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков.