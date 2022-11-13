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Григорян: Молодые игроки «Спартака» вышли на новый уровень, а Зобнин проводит лучший сезон в карьере

13 Ноября 2022 • 14:49 Комментировать

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян оценил прогресс игроков «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, правление Абаскаля — это не только качественный результат, но это и тотальный рост игроков», — передает слова Григоряна «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что на хороший уровень вышли Данил Пруцев, Даниил Денисов и Даниил Хлусевич, Роман Зобнин вообще проводит лучший сезон в карьере, а Георгий Джикия показал, что умеет делать первый пас.  

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Александр Григорян Георгий Джикия Данил Пруцев Даниил Хлусевич Даниил Денисов Гильермо Абаскаль
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