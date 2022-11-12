Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Факел»

Бывший защитник столичного «Спартака» и сборной СССР, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка между екатеринбургским «Уралом» и воронежским «Факелом» в 17-м туре Премьер-лиги.

«2:1. В борьбе с прямым конкурентом «Урал» должен играть на победу. Уральцам важно уйти как можно дальше от зоны стыков и от самого «Факела». Поставлю на победу хозяев», - передает слова аналитика Sportbox.

Поединок пройдет в Екатеринбурге и начнется в 12:00 по московскому времени. По итогам 16 туров чемпионата России «Урал» занимает 12-е место в таблице, а «Факел» находится на 13-й строчке.