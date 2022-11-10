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Журналист: «Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы»

10 Ноября 2022 • 07:39 Комментировать

Итальянский журналист Джорджо Дуси поговорил на тему потенциального переезда 34-летнего российского нападающего Артёма Дзюбы в Серию Б, где интерес к нему проявляет «Венеция».

«Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы. Его переход в «Венецию» вызвал бы большой интерес. Мне кажется, Дзюба не потерял форму, у него будет хорошая мотивация», - передает слова журналиста Metaratings.ru.

В настоящий момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Несколько дней назад опытный форвард расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который отыграл пять матчей и забил один гол в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Венеция Паоло Ваноли
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