Неожиданные результаты в РПЛ

Первый тур второго круга в РПЛ принёс серию неожиданных результатов. 5 ноября стало днём сразу нескольких сенсаций. За семь часов, в четырёх состоявшихся матчах, ставки на заведомых аутсайдеров сыграли и принесли их обладателям существенный прирост в доходах. Победа грозненского «Ахмата» в Санкт-Петербурге 2:1, поражения ЦСКА на родной «ВТБ–Арене» от «Пари Нижний Новгород» и очередной недобор очков столичного «Спартака» в негостеприимном для «красно-белых» Сочи – всё это заставило вспомнить о неожиданных, сенсационных итогах встреч в главной футбольной лиге России.

В воскресный августовский вечер 1998 года столица Калмыкии ждала на своём главном стадионе победителя пяти из шести состоявшихся на тот момент чемпионатов страны – московский «Спартак». В 1998 году здесь предстояло провести 33-ю Шахматную олимпиаду. Глава республики являлся президентом Международной шахматной организации, но Калмыкия прогремела тогда не только шахматами. За два месяца до своего приезда в Элисту команда Олега Ивановича Романцева в реконструированных к 850-летию Москвы «Лужниках» завоевала очередной кубок. Сезон 1998 года для «Уралана» ознаменовался потерей тренера, определёнными финансовыми проблемами и проблемами со стадионом. Но в то же время сезон-1998 стал лучшим в истории клуба.

Элиста встретила вполне сносной погодой. Москвичи так и не распечатали ворота Саморукова, несмотря на не реализованный Егором Титовым пенальти на 90-й минуте. А вот забитый на 17-й минуте мяч в исполнении Игнатьева принес «Уралану», где как раз капитаном был Смертин, историческую «викторию». Ночью, спустя несколько часов после финального свистка Николая Левникова, президент Калмыкии господин Илюмжинов принял судьбоносное решение: объявил понедельник, 17 августа, нерабочим днем в республике. Правда, утром уже не только в Калмыкии, а во всей стране населению было не до исполнения своих производственных обязанностей. В России 17 августа было объявлено о резком падении курса национальной валюты. «Чёрный понедельник» сменил «историческое воскресение». Для «Спартака» сенсационное фиаско не стало единственным. Спустя всего четыре недели, в стартовой игре Кубка России 1998/1999 в Перми, в матче против одного из лидеров Второй лиги «Амкара» москвичи вновь уступили 0:1.

В сезоне-2018/19 безоговорочный лидер питерский «Зенит» оступился в Каспийске. Идущий на тот момент на 14-м месте в турнирной таблице «Анжи» сумел обогатиться тремя очками в матче с первым клубом страны. Главный арбитр поединка Алексей Матюнин из Москвы зафиксировал на «Анжи Арене» результат 2:1. И это несмотря на тот факт, что Маркизио в дебюте второго тайма открыл счёт. Впоследствии Понсе и Кулик с пенальти закрепили окончательный итог, заставив Семака и его подопечных долго вспоминать поражение в Дагестане. Возглавляемый Леонидом Слуцким ФК «Москва» в сезоне-2006 не знал поражений в течение 14 матчей кряду. А в пятнадцатом случился настоящий конфуз. На своём поле москвичи потерпели не просто поражение, а настоящий разгром от «Рубина», проводящего всего третий сезон в высшем футбольном обществе России. В воротах москвичей побывало пять безответных мячей. Что произошло в этот день с «горожанами» – остается только гадать. Выходит, что роковым в тренерской карьере Слуцкого «Рубин» стал ещё 16 лет назад? Сенсации они на то и сенсации, что случаются, словно гроза в погожий день. И потому надолго остаются в памяти.

Константин Лицин