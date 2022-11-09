Немецкие и английские клубы интересуются Хайкиным

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин привлёк внимание польских, немецких, а также клубов английского Чемпионшипа. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, ранее 27-летний футболист объявил о своём уходе из «Будё-Глимт», за который выступал с весны 2019 года. Действующий контракт российского голкипера с норвежским клубом истекает в конце текущего года. Портал Transfermarkt оценивает Хайкина в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что Хайкин выступал в России лишь на молодёжном уровне, где защищал ворота «Мордовии» и «Кубани». В 2016 году он отправился в израильский клуб «Бней-Иегуда», а затем в «Хапоэль», после чего и переехал в Норвегию.