В «Динамо» высказались о будущем Паршивлюка

Стало известно, когда московское «Динамо» определится с будущим защитника Сергея Паршивлюка. Об этом рассказал генеральный директор «бело-голубых» Павел Пивоваров.

«Решение по продлению контракта с Паршивлюком будем принимать ближе к концу сезона», - передает слова руководителя ТАСС.

Срок действующего трудового договора между 33-летним футболистом и московским клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата России Паршивлюк принял участие в 11 поединках, в которых забил гол, сделал результативную передачу и получил две желтые карточки.