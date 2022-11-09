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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «В «Спартаке» все таскают рояль, кроме одного Промеса» эксклюзив

09 Ноября 2022 • 11:52 Комментировать

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил положение дел в московском «Спартаке».

- У «Спартака» был период, когда Абаскаль смог как-то команду смотивировать и организовать. Он поставил ей игру, исходя из контингента футболистов. Из каждого, будем так говорить, выжал максимум. Тот же Промес хорошо заиграл. Но чтобы решать там задачу первого места, нужно что-то менять конкретно. Пока там не те люди. Нужны лидеры. Промесу везёт индивидуально, однако этого мало. Как говорят, покажите мне полузащиту, и я скажу, что у вас за команда. Или должны быть забивные люди впереди. У «Спартака» должно быть лидеров четыре-пять человек, ну или в хотя бы в каждой линии по одному-двум, которые решали бы индивидуально, но не один только Промес. Сзади нужны люди квалифицированные, которые могут на ноль сыграть, а впереди – которые могут игру перевернуть и завязать что-то, вовремя отдать или придержать. Дальше с этим составом у спартаковцев развития не будет, они о себе многое возомнят. Чтобы дальше всё это прогрессировало, нужно несколько исполнителей, которые будут играть, а не таскать рояль. Сейчас пока в «Спартаке» все рояль таскают, кроме одного Промеса, который что-то там играет. Но этого мало. Нужно таких человек три-четыре, а лучше побольше – тогда это будет серьёзная команда, которая будет играть без спадов или с маленькими спадами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Александр Чугунов
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