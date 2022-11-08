Гулиев: «Если «Химки» продолжат играть так, как с «Оренбургом», то 100% выйдут из зоны выживания»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался касательно шансов подмосковного клуба сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата России.

«Шансы «Химок»? Если продолжим играть так, как с «Оренбургом», то 100% выйдем из зоны выживания», - передает слова хавбека издание «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» прервали безвыигрышную серию в матче с «Оренбургом», одержав победу на своем поле со счетом 2:0.

По итогам 16 туров Премьер-лиги подмосковная команда набрала 12 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Следующий матч «Химки» проведут против воронежского «Факела».