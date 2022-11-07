Хайкин: «Футбол - точно больше, чем просто игра»

Российский вратарь Никита Хайкин, который ранее объявил, что покинет «Будё-Глимт», выступил с заявлением к болельщикам норвежского клуба.

Футболист признался, что после таких поединков, как матч против «Викинга» (5:4), спортсмену требуется перезагрузка. По его словам, данная игра стала одной из самых сумасшедших за всю карьеру, особенно учитывая, что она является завершающей в его выступлениях за «Будё-Глимт».

«Честно говоря, до сих пор не отпускает. Футбол - точно больше, чем просто игра», - написал Хайкин в социальных сетях.

Спортсмен выразил благодарность болельщикам за тёплый приём. Игрок считает, что ради таких моментов стоит жить.

«Это бесценно», - добавил футболист.