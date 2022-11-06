Хомуха: «Чемпионская гонка возобновится, если «Зенит» ещё раз оступится»

Футбольный специалист Дмитрий Хомуха высказался насчет интриги в чемпионской гонке РПЛ после вчерашнего поражения петербургского «Зенита». В матче 16-го тура «сине-бело-голубые» на своем поле проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

«Шесть очков от второго места - это уже не то, что было до 15 тура. Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится», - приводит слова Хомухи издание «РБ Спорт».

После 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 баллов. На втором месте с 33 очками идет столичный «Спартак». Топ-3 замыкает ЦСКА (29).

В следующем матче питерцы на выезде встретятся с московским «Торпедо».