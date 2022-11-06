Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: «Чемпионская гонка возобновится, если «Зенит» ещё раз оступится»

06 Ноября 2022 • 07:13 Комментировать (1)

Футбольный специалист Дмитрий Хомуха высказался насчет интриги в чемпионской гонке РПЛ после вчерашнего поражения петербургского «Зенита». В матче 16-го тура «сине-бело-голубые» на своем поле проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:2.

«Шесть очков от второго места - это уже не то, что было до 15 тура. Если «Зенит» еще раз оступится, то чемпионская гонка возобновится», - приводит слова Хомухи издание «РБ Спорт».

После 16 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 баллов. На втором месте с 33 очками идет столичный «Спартак». Топ-3 замыкает ЦСКА (29).

В следующем матче питерцы на выезде встретятся с московским «Торпедо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Хомуха
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
user121594
06 Ноября 2022 в 07:41
Семак- надутая кукла!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.11.22 в 14:00
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.60 3.70 2.60
Видео
06.11.22 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Крылья Советов Крылья Советов
3.65 3.55 2.07
Видео
06.11.22 в 19:00
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
2.22 3.55 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Ноября
07:26 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Второй тайм с «Сочи» - худший отрезок за время моей работы в «Спартаке»
07:13 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Чемпионская гонка возобновится, если «Зенит» ещё раз оступится» 1
00:56 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Внятной игры от ЦСКА так и не увидели»
00:51 · Россия. Премьер-лига
Ахметову понравилась атмосфера в Воронеже
00:40 · Россия. Премьер-лига
Равиль Измайлов: «Ребята сыграли самоотверженно, молодцы»
00:34 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов: «Играли плохо»
00:24 · Россия. Премьер-лига
Михайлов: «Все без исключения сыграли с высокой самоотдачей»
00:00 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Чистяков действительно совершил серьёзные ошибки» 1
05 Ноября
23:55 · Россия. Премьер-лига
Александров: «У нас нет никаких разговоров про Галактионова»
23:46 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис удивлён неудаче ЦСКА в матче с «Пари НН»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Определенный недонастрой «Зенита» был заметен»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Александров: «Мы всегда играем на победу»
23:26 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» предложил Чистякову перейти в «Ахмат» 1
23:22 · Россия. Премьер-лига
Булыкин удивляется поражению «Зенита»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв о поражении ЦСКА: «Выходить шаляй-валяй нельзя»
Все новости
Рекомендуем