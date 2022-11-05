В ЦСКА высказались о долге «Херенвену» за трансфер Эджуке

Накануне в СМИ появилась новость о задолженности московского ЦСКА перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер форварда Чидеры Эджуке. Об этой ситуации высказался представитель «армейского» клуба Кирилл Брейдо.

Брейдо в интервью Sport24 заявил, что ЦСКА находится в контакте с нидерландской стороной. По его словам, часть долга перед «Херенвеном» должен был погасить лондонский «Вест Хэм», который, в свою очередь, задолжал россиянам. Но «молотобойцы» отказались платить, сославшись на введенные санкции.

Долг ЦСКА по трансферу Эджуке составляет порядка трех миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард выступает за «Герту» на правах аренды.