Нигматуллин - о Хайкине: «Вряд ли переход в российский клуб будет повышением»

Известный в прошлом российский голкипер Руслан Нигматуллин высказался касательно возможного перехода Никиты Хайкина в один из клубов РПЛ. Ранее вратарь заявил о своем уходе из норвежского «Будё-Глимт».

«У Хайкина складывается в Европе: приехать в РПЛ можно, если только помышлять о больших деньгах. Вряд ли переход в российский клуб будет повышением. Никита это понимает», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, что трудовое соглашение Хайкина с нынешним клубом истекает в конце декабря.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 26 матче в чемпионате Норвегии, в которых пропустил 34 мяча.