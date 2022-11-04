Сёмин: «Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина покинуть клуб.

«Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Он очень сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене», — заявил Сёмин «Чемпионату».

В текущем сезоне 27-летний голкипер принял участие в 42 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 52 мяча и 14 раз смог сохранить свои ворота «сухими».

Ранее Хайкин сообщил в своей социальной сети, что покинет клуб по окончании контракта. Действующий договор вратаря с норвежской командой истекает в конце этого года.