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«Херенвен» сообщил о долге ЦСКА за трансфер Эджуке

04 Ноября 2022 • 13:01 Комментировать

В нидерландском «Херенвене» рассказали о долге московского ЦСКА за трансфер нападающего Чидеры Эджуке. Об этом поведал генеральный директор клуба Сис Руземонд. По его словам, «армейцы» должны 3,1 миллиона евро.

«Это серьезная сумма для нашего бюджета. ЦСКА заявляет, что не может произвести платеж из-за отключения системы Swift», - передает слова руководителя Vi.nl.

Напомним, что Эджуке пополнил ряды «армейского» клуба в 2020 году. Его трансфер, по данным прессы, обошелся «армейцам» в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний нигериец выступает на правах аренды за берлинскую «Герту».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Херенвен Чидера Эджуке
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